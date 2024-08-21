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Bakan açıkladı: YHT hattının yeni istasyonu 23 Ağustos'ta hizmete açılıyor

Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Konuya ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda yapım çalışmaları tamamlandı" dedi.

Güncel
  • 21.08.2024 13:25
  • Giriş: 21.08.2024 13:25
  • Güncelleme: 21.08.2024 13:30
Kaynak: AA
Bakan açıkladı: YHT hattının yeni istasyonu 23 Ağustos'ta hizmete açılıyor
Fotoğraf: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda hizmet verecek Yerköy İstasyonu'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde bulunan Yerköy İstasyonu'nda yapım çalışmaları tamamlandı. İstasyon, 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz. İstasyon, 110 bin yolcu kapasiteli olacak. Yerköy İstasyonu'muz, 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası, 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüslük park yeri ile hizmete verecek" değerlendirmesinde bulundu.

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