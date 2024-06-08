Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Ajans Haberleri
  • 08.06.2024 22:52
  • Giriş: 08.06.2024 22:52
  • Güncelleme: 08.06.2024 22:53
Kaynak: DHA
Bakan Bak, Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canı gönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

BirGün'e Abone Ol