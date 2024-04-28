Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ve Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Göztepe için tebrik mesajı yayımladı.

Ajans Haberleri 28.04.2024 20:25 Giriş: 28.04.2024 20:25

Güncelleme: 28.04.2024 20:26 Kaynak: DHA

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