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Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ve Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Göztepe için tebrik mesajı yayımladı.

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 20:25
  • Giriş: 28.04.2024 20:25
  • Güncelleme: 28.04.2024 20:26
Kaynak: DHA
Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik etti

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“2023-2024 sezonu Trendyol 1. Lig’de bitime 3 hafta kala Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Göztepe’yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum. Eyüpspor’un ardından Süper Lige yükselen ikinci takım olan Göztepe’ye başarılar diliyorum.”

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