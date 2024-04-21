Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5’inci ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5’inci ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet’i yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Final serisi 5’inci ve son maçında rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Aldığı galibiyetle 7’nci şampiyonluğa ulaşan Sarı Lacivertli kulübün elde ettiği başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum.”