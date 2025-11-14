Bakan Bak’a göre yurtlar konforlu!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Bak’a yönelik, “Kırmızı kart protestosu” gerçekleştirildi. CHP Milletvekilleri Bakan Bak salona girdiğinde kırmızı kart gösterdi. Bak ise protestoyu, “O kart VAR’dan döner” ifadesiyle yanıtladı.

AKP Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı’nda toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve 2024 yılı kesin hesabı ele alındı. Bakanlığın bütçe tercihleri, iktidarın gençliğe bakış açısını ortaya koydu.

BAHİSTEN BAHİS YOK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın bütçe sunumunda Türkiye’de infial yaratan bahis soruşturması skandalıyla ilgili tek kelime geçmemesi dikkati çekti. Sunumunda bahis soruşturmasına değinmeyen Bak, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili ise “Terörsüz Türkiye idealimiz adım adım gerçeğe dönüşüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bu büyük dönüşüme var gücümüzle destek sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YURTLARA ÖVGÜ

Bakan Bak’ın bütçe sunumunda, muhalefetin tepkisini çeken ifadeler de yer aldı. Bak, hijyen ve güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen KYK yurtlarıyla ilgili, “Yurtlarımızda 7/24 sıcak su, güvenlik hizmeti, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik alanları ve ücretsiz yüksek hızlı internet imkânlarıyla gençlerimize güvenli, konforlu ve verimli bir barınma ortamı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Muhalefet ise KYK yurtlarındaki yemeklerden kurt çıktığını, öğrencilerin kalabalık odalarda adeta cezaevi koşullarında kaldığı belirtti. Öğrenci yurtlarında yaşanan asansör kazaları da gündeme getirildi.

GENÇLİKSİZ BÜTÇE

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifinden de gençlik çıkmadı. 2026 bütçesi 2025 yılına oranla yalnızca yüzde 29 artışla 300 milyar 302 milyon 192 bin TL olarak teklif edilen bakanlık, vakıf ve derneklere aktarmak için 2 milyar 265 milyon TL kaynak ayırdı. Bakanlığın 2026 ve 2028 yıllarını da kapsayan üç yılda vakıf ve derneklere aktaracağı kaynağın toplamı ise 7 milyar 494 milyon 63 bin TL olarak hesaplandı.

Vakıflara 2,2 milyar TL ayıran bakanlığın, “Bağımlılıkla Mücadele Programı” kapsamında ayırdığı kaynağın küçüklüğü de tartışma yarattı. 2026 yılında yürütülecek bağımlılıkla mücadele çalışmaları için yalnızca 59,4 milyon TL kaynak ayrılacağı öğrenildi. Muhalefet, “Türkiye’de uyuşturucu kullanımı ortaokula kadar düştü. Bu bütçeyle mi gençleri bağımlılıktan uzak tutacaksınız?” diye sordu.

Bakanlığın 3 bin TL olan lisans öğrencileri için verdiği burs ve kredi tutarının düşüklüğü de komisyon gündemine taşındı. Muhalefet, Türkiye’de iğneden ipliğe her ürünün zamlandığını vurgulayarak, “3 bin TL ile bir öğrencinin geçinmesi mümkün değil” görüşlerini kayda geçirdi. Öte yandan CHP Milletvekili Cevdet Akay, “2026 yılı için öngörülen faiz gideri 2 trilyon 742 milyar TL’dir. Bu tutar, Bakanlığınızın bütçesinin yaklaşık yüzde 10,95’ine denk gelmektedir" diyerek bütçenin faize gideceğini vurguladı.