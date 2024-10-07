Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık'ta gazetecilere, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yıl sonuna kadar artış öngörmediklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, şunları söyledi: "Özellikle doğalgaz fiyatlarından bahsediyorum. Bu yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz, yani özellikle bu süreçte. Yeni destek gruplarını belirlemeyle alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yani yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz."

"Bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz" diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ama 2025 yılı için özellikle yani evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, belki elektrikli araç kullandığı için vesaire gibi şeylerle bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız. Ve o tüketim grubunda da Türkiye ortalamasının iki katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki 'siz bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım'. Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız."