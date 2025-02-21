Bakan Bayraktar'dan açıklama: Elektriğe zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Bayraktar, elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Bu kışı hanelere fiyat artışı, zam olmadan geçireceğiz. Bunu açıklıkla söyleyebilirim" dedi.

TGRT Haber'de Fatih Atik'e konuşan Bayraktar, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak. Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARZ PROBLEMİ YAŞANMAYACAK'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliği konusunda önemli adımlar attığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte arz problemi yaşamayacağız. Nüfusun 85 milyonuna doğal gaz erişimi sağlıyoruz. 7 gün 74 saat çalışıyoruz. Bu kışı doğal gaz açısından sıkıntısız atlatacağız" ifadelerini kullandı.