Bakan Bayraktar'dan ilginç açıklama: Rusya'dan nişan aldı, yerlilik vurgusu yaptı

Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Bayraktar'a, "Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı" verildi.

"AKKUYU'NUN ROLÜ ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN KRİTİK"

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rosatom Genel Müdürü Sayın Aleksey Likhachev ile Moskova'da bir araya gelerek güçlü işbirliklerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik. Türkiye'nin enerji bağımsızlığında kritik bir rol üstlenen Akkuyu NGS'nin güncel durumunu konuştuk. Nükleer enerjiyi, 2053 karbon nötr hedefimize giden yolda sadece bir üretim kaynağı olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğini, yerlilik ve yüksek teknolojide atılımın lokomotifi olarak görüyoruz. Bu çerçevede Rosatom tarafından tarafımıza tevcih edilen Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı için Sayın Likhachev'e teşekkür ediyorum."