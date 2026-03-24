Bakan Bayraktar'dan "İran'dan Türkiye'ye gaz akışının kesildiği" iddiasıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesilmediğini belirterek, "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda" dedi.

Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti" başlıklı haberi yalanlayan Bayraktar, doğalgaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Bloomberg, İran'ın Türkiye'ye doğalgaz akışını kestiği iddiasını gündeme getirmişti. Haberde, kesintinin ne kadar süreceği kesinleşmezken Türkiye'nin yeterli stoklara sahip olduğu belirtilmişti. Türkiye, geçen yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.