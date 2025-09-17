Bakan Bayraktar'dan pazarlama sunumu: Çinli enerji şirketleri için büyük fırsatlar var

Türkiye'nin havası ve toprağı AKP eliyle madencilik bahanesiyle uluslarası tekellere sunuluyor. Halihazırda birçok maden ocağı yabancı menşeli şirketler tarafından işletilirken iktidar, bununla da yetinmiyor. Bayraktar, Trakya'da bir nükleer santral kurmayı hedeflediklerini, bunun için de Çin ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalına verdiği röportajda Çin ile de bu konuda "işbirliği" yapılabileceğini açıkladı.

Bayraktar, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliği fırsatlarının, geçen haftalarda düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi vesilesiyle düzenlenen toplantılarda gündeme geldiğini anımsattı. Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'nin yanı sıra, şirketlerle bir araya geldiğini aktaran Bayraktar, "Enerjide çok iş birliği yapabileceğimiz alan var" dedi. Çin ile somut projelerin gündeme geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji alanında çok büyük ölçekli proje üretme kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, "Konuştuğumuz somut projelerden bir tanesi, offshore rüzgar projesi. Yani, 'Deniz üstü rüzgar' dediğimiz proje. Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu inşallah Çinli şirketlerle yapacağız" diye konuştu.

'ÇİNLİ FİRMALAR, TÜRKİYE'DE ÜRETİM DÜŞÜNÜYOR'

Enerjinin depolanması ve batarya konularında "Türkiye'de önemli fırsatlar olduğunu" aktaran Bayraktar, "Çinli firmalar, Türkiye'de üretimi düşünüyorlar" dedi. Nükleer enerjinin en önemli işbirliği alanlarından bir tanesi olabileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu konuda da uzun yıllara dayanan bir müzakere sürecimiz devam ediyor. Ziyaret kapsamında özellikle Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'ye ifade ettim. Özellikle Trakya'da kurmayı düşündüğümüz nükleer santral projesini dünya çapında bir karbonsuz enerji ve data merkezine döndürme gibi bir önerimiz oldu. İçerisinde yenilenebilir enerjinin; güneşin, rüzgarın, depolamanın, data merkezinin ve nükleer santralin olduğu devasa bir enerji ve data parkından bahsediyoruz. Bu oldukça ilgi çekti. Bunun, iki ülkenin ortak menfaatine de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İş birliği imkanlarına değinen Bakan Bayraktar, "Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda iş birliği yapabiliriz. Nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin bulduğu rezervlerin ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı projeleri görüşüyoruz. Petrol ve doğal gaz alanında da iş birliğimiz devam ediyor" dedi.