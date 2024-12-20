Bakan Bayraktar duyurdu: ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Bayraktar "Türkiye, Gazprombank'a uygulanan ABD yaptırımlarından Rusya'ya ödemeler noktasında muafiyet aldı. Türkiye ödemelerini Gazprom üzerinden yapmaya devam edecek" dedi.

MUAFİYET TALEBİ DİLE GETİRİLMİŞTİ

Konuya dair daha önce de açıklamalarda bulunan Bayraktar, ABD'nin Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yönelik uyguladığı yaptırımların Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtmiş ve "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğalgazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz" demişti.

Bayraktar, Beyaz Saray'ın Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor" ifadelerini kullanmıştı.