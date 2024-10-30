Bakan Bayraktar duyurdu: Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam iddialarına dair konuştu.

Bayraktar, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bayraktar, "2025 yılında doğalgaz ve elektriğe zam yapılacağı" iddialarına cevap verdi.

Bayraktar, "Ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil" dedi.