Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik ve doğalgaz faturalarında gelire dayalı ödeme yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz kullanımında ‘gelire göre fatura’ düzenlemesi için sinyal verdi. "Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak (elektrik ve doğalgaz faturaları) daha doğru diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Bayraktar, konuya ilişkin yeni bir model düşündüklerini bildirdi.

Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Burada yaptığı konuşmada doğalgaz ve elektriğin yurttaşların en temel ihtiyaçları olduğunu belirten Bayraktar, "Doğalgazı bütün Türkiye'ye, hane halkına götürme hedefimiz var. Şu anda 81 ilimizde doğalgaz var. Bu artık bir zaruret. Evde, işte ve sanayide kullandığımız önemli bir yakıt. Bunu büyük oranda ithal ediyoruz" dedi.

"MALİYET ESASLI YANSITMAK DAHA DOĞRU"

Enerji faturalarının maliyet esaslı yansıtılmasının daha doğru olacağını söyleyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" diyen Bayraktar, "Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."

Devamla Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında öncelikli unsurlardan birinin cari açık ve enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bayraktar, "Bunları düşürmekle alakalı çok önemli hedeflerimiz var. Enerji ithalatını düşürecek, cari açık ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmakla alakalı bu programda doğrudan yer alıyoruz" diye konuştu.