Bakan Bayraktar elektrik faturasında yeni dönemi anlattı: Yüzde 80'lik fiyat artışı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik faturalarındaki yeni dönemi anlattı.

Bakan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

FATURALAR NE KADAR OLACAK?

Bayraktar, "Elektrikte birkaç aydır anlatmaya gayret ettiğimiz süreç şubat itibarıyla başlıyor. Muhtemelen bazı abonelerin faturaları şubat içinde gelebilir ama esas itibarıyla 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var" diye konuştu.

Yeni modelde, ortalama tüketim olan 200 kilovatsaat üzerindekilerin sübvansiyon dışına alınacaklarına işaret eden Bayraktar, "Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovatsaat. 'Bunun 2 katının üzerinde, 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa bu grup artık destek grubunun dışında kalsın' dedik. Bu da 1,2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde 3'ü gibi. 42 milyonun yüzde 3'ü gibi bir aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. EPDK, bu konudaki düzenlemeyi 2024 içerisinde kasım ayında yaptı. 2024 yılındaki bu 5 bin kilovatsaatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Mevcut durumda 417 kilovatsaat 1047 liraya tekabül ediyor. Yeni dönemde 2 bin 16 lira olacak. Bu gruba böyle bir maksimumda bir artış olacak. Mesela 1600 lira fatura ödeyen birinin faturası 2900 lira olacak. Ona yüzde 80'lik bir fiyat artışı gelmiş olacak. Veya bunu tersten söylersek normalde 2903 lira ödemesi gereken bir kişi aslında şimdi 1616 lira ödüyordu. Dolayısıyla yüzde 93 ile yüzde 56 arasında böyle bir en düşük fatura ödeyene biraz daha yüksek geliyor. Böyle bir düzenleme, 1 Mart'tan itibaren faturalara yansır. Şubat içerisinde de yansıyabilir. Çünkü şubatın 16'sında da 17'sinde de okumalar olacaktır" diye konuştu.

KİMLERİ KAPSIYOR? Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle ayda 417 kWh'den fazla tüketimi bulunan yani daha çok elektrik tüketen mesken aboneleri daha yüksek fatura ödeyecek EPDK'nin 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.

DOĞALGAZDA DA DÜZENLEME YOLDA

Bayraktar, doğalgazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalışıldığına vurgu yaparak, "Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru ancak olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin doğalgaz zammına ilişkin sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz, yani zam yok" dedi.