Bakan Bayraktar: Rusya, Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık yeni finansman sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi muhabirleriyle bir araya geldiği buluşmada açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 2026'da ilk enerji üretimini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Bayraktar, Rusya'nın Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını ve bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını ifade etti.

Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral hakkında da konuşan Bayraktar, "Türkiye-Kore-Amerika gibi bir yapı düşünüyoruz" derken Çin ve Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve şunları kaydetti:

"Sinop ve Trakya'nın artık adını koymak istiyoruz. Sinop için Türkiye-Kore-Amerika gibi bir yapı düşünüyoruz. Ayrıca Çin ve Rusya ile de bu santraller ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. 2026'da müzakerelerin imzaya dönmesini hedefliyoruz. Bu anlaşmalarda en rekabetçi teklifi almaya çalışacağız."