Bakan Bolat: ABD'nin gümrük vergisi oranları Türkiye açısından 'kötünün iyisi'
ABD Başkanı Trump, 185 ülkeye gümrük vergileri getirdi. Türkiye'ye uygulanacak yüzde 10'luk vergi oranını değerlendiren Ticaret Bakanı Bolat, "ABD'nin gümrük vergisi oranları Türkiye açısından 'kötünün iyisi'" dedi. Bolat, gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istediklerini kaydetti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin gümrük vergisi tarifelerine yönelik, "ABD'nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Bolat, ABD Ticaret Bakanlığı ve ticaret temsilcisiyle yüzde 10 ilave gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istediklerini söyledi.
TRUMP'IN VERGİ KARARI ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.
Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.
Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.