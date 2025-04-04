Bakan Bolat: ABD'nin gümrük vergisi oranları Türkiye açısından 'kötünün iyisi'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin gümrük vergisi tarifelerine yönelik, "ABD'nin çok sayıda ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bolat, ABD Ticaret Bakanlığı ve ticaret temsilcisiyle yüzde 10 ilave gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istediklerini söyledi.