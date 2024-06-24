Bakan Bolat, Cezayirli mevkidaşı Zitouni ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir temasları çerçevesinde Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Tayeb Zitouni ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, Cezayir temasları çerçevesinde Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Tayeb Zitouni ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alınırken karşılıklı yatırım fırsatları ve ticaret hacminin genişletilmesi konularında görüşler paylaşıldı.

Özellikle, demir-çelik ve kimyevi ürünler gibi sektörlerde ortak projeler ve yatırımların artırılması konularına odaklanılan görüşmede her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayacağı stratejik iş birlikleri üzerinde durarak, geleceğe yönelik somut planlar yapıldı.

Ayrıca, ithalat izinlerinin kolaylaştırılması ve Türk firmalarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için aksiyon alınması gerektiğini ifade edildi.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, iş birliklerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek için yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.