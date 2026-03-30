Bakan Çiftçi başka alemlerde

Politika Servisi

Memleketi Konya’ya giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye bir çiftçi "Mazota, gübreye, elektriğe yetişemiyorum" diye dert yanarken alandan uzaklaştırıldı. Çiftçi’nin Çumra ilçesindeki ziyareti sırasında bir çiftçinin ekonomik sıkıntılara ilişkin tepkisi dikkat çekti. Mazot, gübre ve elektrik fiyatlarına yetişemediğini söyleyen çiftçi, borç yükü altında olduğunu dile getirdi. Bakanın korumaları “Gel abi sen gel şöyle” diyerek yurttaşı alandan uzaklaştırdı.

HUKUKTAN BAHSETTİ

Konya’daki temasları sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, muhalefet belediyeleini hedef göstermeyi sürdürdü. "Anadolu Sohbetleri" kapsamında düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına konuşan Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma sinyalleri verdi. İçişleri Bakanlığı’nın ‘usulsüzlük’ iddialarıyla Yavaş hakkında soruşturma izni vermesini diline dolayan Çiftçi, “Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır, bir eksiklik varsa gecikmeden düzeltilir. Yürütülen soruşturma süreçlerini bir tartışma konusu olarak değil; Türkiye’nin demokratik olgunluğunun, hukuk devletine bağlılığının ve kurumsal gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Çiftçi, ABB Başkanı Yavaş'a ilişkin olarak, "Mülkiye Müfettişlerince yapılan araştırma, incelemeler neticesinde; Teftiş Kurulumuzca 22 ön inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu ön inceleme raporlarında Yavaş hakkında 31 konuda; 6 'Soruşturma İzni Verilmesi'ne karar verilmiştir. 31 konu, 6 başlık içinde toplanmıştır. Başkan hakkındaki 6 soruşturma izninin 2’sini Danıştay bozmuştur. Ayrıca doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespiti yapılan alt düzey kişileri ilgilendiren konularla ilgili de 25 'Soruşturma İzni Verilmemesi', kararı alınmıştır. İlgili diğer Belediye görevlileri hakkında ise kısmen 'Soruşturma İzni Verilmesine' karar verilmiştir. Eğer bir yanlış varsa gereği yapılır; bir eksiklik varsa gecikmeden düzeltilir. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan, milletimizin güvenine layık olmaktır" ifadelerini kullandı.

KARALAR’A ZİYARET

Öte yandan Mansur Yavaş, 6 Şubat günü Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı Adana’daki evinde ziyaret etti. Mansur Yavaş, ziyareti sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

“Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Adana gibi başkan Zeydan Karalar ve kıymetli eşini ziyaret ettik. Zor zamanların ardından dimdik duran, halkına hizmetten bir an olsun geri durmayan Sayın Başkanımıza ve değerli eşine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.”