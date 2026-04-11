Bakan Çiftçi duyurdu: Polislik şartları değişiyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polisliğe giriş şartları ile rütbe ve kadro yapısında değişiklikler olacağını ifade etti.

Çİftçi, hem giriş şartlarında hem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde hem de rütbe ve kadro yapısında kritik değişiklikler yapılacağını aktardı.

"ŞARTLAR NETLEŞTİRİLİYOR"

Gazeteci Edip Üzen’e konuşan Çiftçi şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, polis eğitimine giriş şartlarını daha açık ve şeffaf hale getiriyoruz. İç Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci alımında aranan tüm kriterleri artık doğrudan kanun metnine yazıyoruz. Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını da netleştiriyoruz.”

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ile ilgili de konuşan Çiftçi, “Bu merkezin yapısını ve görevlerini de kanuni bir zemine oturtuyoruz. Amirlik eğitimi, hizmet içi eğitim, yabancı kolluk personeline yönelik eğitim faaliyetleri, sınav süreçleri ve akademik çalışmalar bu merkez tarafından yürütülecek. Böylece daha kurumsal, daha planlı ve daha güçlü bir eğitim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

RÜTBE VE KADRO YAPISI DEĞİŞECEK

Rütbe ve kadro yapısında da değişiklikler yapılacağını ifade eden Çiftçi şunları aktardı:

“Emniyet teşkilatımızın rütbe ve kadro yapısında önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. Emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının oranlarını artırırken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında da dengeli bir yeniden yapılandırma yapıyoruz. Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli rütbeli personelin görev almasını sağlayacağız. Aynı zamanda terfi sisteminde yaşanan tıkanıklıkları azaltacak ve üst rütbelere geçişte daha geniş bir personel havuzu oluşturacağız.”