Bakan'dan asgari ücret açıklaması: "İşçi kesiminin Komisyon'da olmaması eksiklik değil"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını yineledi.

Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Komisyon'un toplanmasına kısa bir süre kala Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Işıkhan Ergün Atalay'la görüştü.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Bakan açıklama yaptı.

Bir gazetecinin Atalay'ın "Geçen seneden alacağımız var" açıklaması sorusu üzerine Bakan Işıkhan "Hepsi Komisyon'da değerlendirilecek. Komisyon'un amacı bu. Komisyon'a rakamlar gelecek. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, işverenlerin de girişimlerini engelemeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

HAK-İŞ BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Işıkhan daha sonra da Hak-İş'i ziyaret etti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'la görüşen Işıkhan görüşme sonrası şunları söyledi: "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız."