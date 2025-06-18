Bakan derhal istifa etmeli

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Ümraniye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki beş kız çocuğunun çamaşır suyu içerek hastaneye kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Nazlıaka, " Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum; çocukların çığlığını duymamak için kulaklarınızı mı kapatıyorsunuz? Bu trajedide göz ardı edilemeyecek bir kamu sorumluluğu ve idari ihmal söz konusudur. Bu nedenle; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derhal istifa etmeli ve sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir" dedi.