Bakan duyurdu: Evde bakım ödemeleri yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı ödemelerinde artışa gitti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamasında ocak ayı memur maaş katsayısına bağlı olarak yapılan düzenleme kapsamında aylık yardım tutarının artırıldığını duyurdu.

Buna göre Evde Bakım Yardımı, 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. Zamlı ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı belirtildi.

516 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Bakan Göktaş, halen 516 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan faydalandığını açıkladı. Bu ay yapılacak toplam ödemenin 7,09 milyar lira olduğunu kaydeden Göktaş, 2025 yılı boyunca yardım kapsamında toplam 67,7 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

Evde Bakım Yardımı uygulaması 2006 yılında, engelli bireylerin kurum bakımına alınmadan aile ortamında desteklenmesi amacıyla başlatılmıştı.

Bakanlık, uygulamanın aile birliğinin korunmasına katkı sağladığını savunuyor.