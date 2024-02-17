Bakan duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı yurttaşlar ve aileleri için bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Güncel 17.02.2024 10:17 Giriş: 17.02.2024 10:17

Güncelleme: 17.02.2024 10:22 Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti. Göktaş, 2023'te 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti: "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."