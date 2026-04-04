Bakan duyurdu: İstanbul'a yeni otoyol ve hızlı tren projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.

Yürütülen projelere dair detaylar veren Uraloğlu, 4,5G'den 5G'ye geçişte kesinlikle bir zam ya da tarife değişikliği olmayacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu İstanbul'a 50 km uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edileceğini duyurdu.

YENİ OTOYOL GELİYOR

Bakan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İstanbul'da 50 km uzunluğunda Başakşehir - Nakkaş arasındaki otoyol önümüzdeki yıl hizmete alınacak. Ankara-Delice arasındaki otoyol, Antalya-Alanya arasında bir otoyol ve devamında Mersin'e doğru bir otoyolun yapım çalışmaları sürüyor. Kuzey Marmara'nın bittiği noktadan Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan 130 km otoyolun yapımı devam ediyor. Kastamonu-İnebolu arasındaki çalışmalar da devam ediyor.

Nakkaş-Başakşehir önümüzdeki sene inşallah bitecek. İstanbul'da esasında tüneller çok önemli. Kilyos Tüneli inşaatı devam ediyor. Kuzey Marmara otoyoluna bağlantı sağlayacak Levazım Tüneli'ne kadar gidecek bir hat var. Kazı işlerini bitirdik, bu senenin sonuna kadar açmış olacağız. Bir felaket anında İstanbul'a giriş olarak kullanılacak bir ana arter.

HIZLI TREN PROJESİ

"Bizim hala hazırda 250 kilometre saat hızla işlettiğimiz hızlı trenlerimiz var. Bunun bir üst seviyesi 350 kilometre saate çıkabilen trenler. İstanbul ile Ankara arasına 350 km hızla giden bir hızlı tren hattı yapalım istiyoruz. Akyazı-Ankara arasında yapılması planlanan yolun yanında paralel giden yol. Yaklaşık 80 dakika sürecek bir yolculuk olacak. 344 km. Bitirilmesi yaklaşık bir 10 yılı bulur."