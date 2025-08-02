Bakan duyurdu: Türkiye üzerinden Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın, Kilis üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Türkiye üzerinden Suriye'ye ilk doğalgaz akışı başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın, Kilis üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandığını duyurdu.
Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabileceğini ifade eden Bayraktar, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.