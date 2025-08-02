Bakan duyurdu: Türkiye üzerinden Suriye'ye doğalgaz akışı başladı

Türkiye üzerinden Suriye'ye ilk doğalgaz akışı başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen doğalgazın, Kilis üzerinden Suriye'ye verilmeye başlandığını duyurdu.

Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabileceğini ifade eden Bayraktar, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.