Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ne olacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini duyurduğu toplantıda Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy "Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" açıklamasında bulundu.

Ersoy ayrıca "Hedefimiz 2026 Ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci’yi İstanbullulara hediye etmek" diye ekledi.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar ve alanlarında "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi" yürüteceklerini duyuran Ersoy, şunları kaydetti: