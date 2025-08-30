Bakan Ersoy, Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı.

Bakan Ersoy, X hesabındaki mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayınlanan Atatürk'ün Florya köşkünde karşılanma görüntüsünü kamuoyuyla paylaştığını vurguladı.

Ersoy, şu ifadelere yer verdi: "30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor."