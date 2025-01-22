Bakan Ersoy “Otelde iki yangın merdiveni var” demişti: İkisi de otelin içindeymiş!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü ve yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü.

Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün açıklama yaptığı sırada kendisine sorulan soru üzerine otelde iki adet yangın merdiveni bulunduğunu söylemiş ama nerede olduğunu belirtmemişti.

DİĞER OTELLERDE DIŞARIDA

ANKA'nın haberine göre de çevre otellerdeki yetkililer, Grand Kartal Otel'de bulunan iki yangın merdiveninin binanın içinde yer aldığını ve yangına dayanıklı malzemeden yapılmadığını belirterek hem dumandan hem de alevden etkileneceğine işaret etti.

Öte yandan yetkililer, eğer yanan otelde alarm sistemi olsaydı mutlaka çalışacağını vurgulayarak bu konuda da ihmal olabileceğine dikkati çekiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI SERTİFİKASI ALMIŞ

Öte yandan Grand Kartal Otel’in 2 Mart 2024 ve 14 Aralık 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurum olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) “Sürdürülebilir Turizm Programı Sertifikası” aldığı ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre otelin sürdürülebilirlik programı kapsamında Haziran 2024’te personele vermesi gereken İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG), ilk yardım ve yangın eğitimlerini tamamlayamadığı ortaya çıktı. Otelin sahibi olan Halit Ergül’ün aynı zamanda sertifikaları veren TGA’da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu anlaşıldı.

Ayrıca otelin sürdürülebilirlik programı kapsamında Haziran 2024’te vermesi gereken yangın eğitimini vermediği ortaya çıktı.