Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan Instagram sevinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile anlaşmaya varıldığını ve saat 21.30 itibariyle açılacağını söyledi.

Instagram’ın açılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy paylaşım yaptı.

Instagram’ın açılmasına sevinen Ersoy, paylaşımına “Rahat rahat bir koltuğuma oturup gezineyim şu instagram dünyasında, özleşmişiz” notunu düştü.