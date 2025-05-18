Bakan Ersoy yanıtladı: Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı gerçekleştirilen Manisa Müzesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ersoy'a, bu yıl 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusu yöneltildi.

Bakan Ersoy, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" dedi ve ekledi: "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz."