Bakan Ersoy’un otel projesi askıya çıktı: 325 odalı dev otel!

Kültür Bakanı Ersoy’un Bodrum’da daha önce iptal edilen otel projesi askıya çıktı. 325 odalı dev otel, orman, önemli doğa ve doğal sit alanı üzerinde yapılmak isteniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik şirketi, Muğla Bodrum’da yeni bir otel projesiyle gündemde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı sonrası Maxx Royal Bodrum Otel projesinin tanıtım dosyasının nihai halini yayımladı. Proje 10 gün boyunca askıda kalacak ve itirazlara açık olacak.

Bakan Ersoy’un şirketi, projeyi gerçekleştireceği bölgenin yalnızca 3 bin 819 metrekarelik kısmına sahipken, geriye kalan 95 bin metrekarelik alanı bakan olmadan önce hazine arazisinden tahsis etti. B

akan olduktan sonra ise 25 bin metrekarelik ek bir alan daha hazine arazisinden alınarak toplam alan büyütüldü. 325 oda 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir işletme olacağı belirtilen otelin maliyeti ise 265 milyon 675 bin 303 TL olarak açıklandı.

DOĞAL VE TARİHİ DEĞERLER TEHLİKEDE

Proje alanı, orman alanı, önemli doğa alanı, doğal sit alanı ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde yer alıyor. Bölgede korunması gereken ağaçlar ve tarihi eserler bulunuyor. Proje tanıtım dosyasına göre, alan 2’nci derece doğal sit, 3’üncü derece arkeolojik sit, taşınmaz kültür varlığı statüsünde Hellenistik Kule Yapısı ve tescilli eser koruma alanından oluşuyor. Ayrıca bölgede Kissebükü arkeolojik deniz alanı da mevcut.

DAHA ÖNCEKİ PROJEYE RET KARARI

Şirket, 2014 yılında 490 oda ve 1000 yatak kapasiteli olarak hazırladığı proje tanıtım dosyası ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu ve "çevresel etki değerlendirme(ÇED) gerekli değildir" kararı aldı. Ancak proje alanının sit alanı olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda bu karar iptal edildi.

Ersoy Otelcilik Şirketi’nin yeni projesi, bölgenin doğal ve tarihi dokusunu tehdit ettiği gerekçesiyle kamuoyunda geçtiğimiz dönemde tartışmalara yol açmıştı. Projenin geleceği, itirazların değerlendirilmesi sonrasında netlik kazanacak.