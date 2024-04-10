Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonla görüştü.

Güncel
  • 10.04.2024 23:05
  • Giriş: 10.04.2024 23:05
  • Güncelleme: 10.04.2024 23:07
Kaynak: DHA
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Hakan Fidan, Antony Blinken ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı" denildi. 

BirGün'e Abone Ol