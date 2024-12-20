Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara’da bir araya geldi.

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 22:51
  • Giriş: 20.12.2024 22:51
  • Güncelleme: 20.12.2024 22:51
Kaynak: DHA
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Baerbock, küresel ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

BirGün'e Abone Ol