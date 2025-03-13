Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, HTŞ lideri Colani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaret başladı.

Türkiye'yi temsilen Suriye'ye giden yetkililer, ziyaret kapsamında mevkidaşları ve El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri ve geçici Suriye hükümetinin cumhurbaşkanı atadığı Muhammed Colani'yle (Ahmed Şara) görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (13 Mart) Suriye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.