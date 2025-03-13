Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın temaslarda bulunmak üzere Şam'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaret başladı.

Yetkililerin ziyaret kapsamında mevkidaşları ve El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri ve geçici Suriye hükümetinin cumhurbaşkanı atadığı Muhammed Colani'yle (Ahmed Şara) görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye heyetinin Suriye'ye bir çalışma ziyareti düzenleyeceği belirtilmişti.