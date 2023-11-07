Bakan Fidan, Belaruslu mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ve beraberindeki heyet ile görüştü.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, bugün Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'de yaşanan insani durum ile Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın uluslararası hukuk temelinde, barışla sonlanmasını arzu ettiğine dikkat çekti.

Savaşın uzamasının hem bölgesel hem küresel düzeyde olumsuz etkileri olduğuna değinen Fidan, Türkiye'nin barışın tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini, taraflar arasında irade oluştuğu takdirde müzakerelere ev sahipliği yapmaya da hazır olduğunu belirtti.

Gazze'de uygulanan zulüm ve vahşet karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirten Fidan, bir an önce tam ateşkes sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının temini, kalıcı barış yönünde adımlar atılması için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını da kaydetti.