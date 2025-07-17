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Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile ABD'de görüştü

Güncel
  • 17.07.2025 19:00
  • Giriş: 17.07.2025 19:00
  • Güncelleme: 17.07.2025 19:02
Kaynak: AA
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'ya iştirak etmek üzere bulunduğu New York'ta, Guterres ile bir araya geldi.

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