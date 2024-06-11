Bakan Fidan, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ayrı ayrı görüştü.

Ajans Haberleri 11.06.2024 16:37 Giriş: 11.06.2024 16:37

Güncelleme: 11.06.2024 16:37 Kaynak: AA

A- A A+