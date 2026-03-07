Bakan Fidan'dan 'füze' açıklaması: Böyle bir maceraya İran'da hiç kimse atılmasın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fidan, özetle şöyle konuştu:

"TDT üyesi ülkelerle karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği yürütmekteyiz. Toplumlarımızın huzuru ve refahına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Ekonomi, kültür ve bağlantısallık gibi konularda şu ana kadar Türk devletleri ile beraber çok somut ve güzel başarılar elde ettik. Bir yandan da Türk Devletleri olarak uluslararası gelişmeler karşısında ortak bir tutum belirlemek için yoğun bir mesai halindeyiz.

Bölgesel ve küresel sorunlar karşısında birlikte hareket etmemiz her birimizin gücünü ve etkisini arttırmakta. Uluslararası sistemin giderek daha öngörülemez hale geldiği ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu günlerde Türk dünyası olarak stratejik bir bakışla hareket etmemiz ve daha fazla dayanışma göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Bugünkü toplantımızı işte bu anlayış çerçevesinde yaptık. Bugün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi değerli Bakan arkadaşlarımız. Kendilerinin görüş ve yönlendirmelerini aldık. Bilahare, kendi aramızda mevcut küresel ve bölgesel gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdik. Toplantımızda Teşkilatımızın bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık. Bugünkü faaliyetlerimiz dış politika meselelerinde koordinasyonun artırılması ve ortak tutum benimsenmesi bakımından son derece faydalı oldu.

"TEŞKİLAT ÜYESİ ÜLKELER ÜLKEMİZ VE AZERBAYCAN'A YÖNELİK SALDIRILAR KARŞISINDA DAYANIŞMA SERGİLEDİ"

Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler bölgemizin barış ve istikrarı açısından ciddi endişelere yol açmaktadır. Bu hassas süreçte TDT üyesi ülkeler olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bu ortak yaklaşımımız ışığında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ortak bir açıklama kabul ettik. Burada, üyelerden birine yönelik herhangi bir saldırının tüm TDT üyeleri bakımından büyük endişe kaynağı olduğu kayıt altına alınmış oldu. Teşkilat üyesi ülkeler ülkemiz ve kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılar karşısında güçlü destek ve dayanışma sergilemişlerdir. Kendilerine bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz.

Bölgemizdeki savaşın bir an önce sona ermesi gerekmektedir. Biz aylar boyunca müzakere masasının kurulması için çok büyük çaba sarf ettik. Bugün de sorunların çözümü için tek seçenek diplomasidir diyoruz ve bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Kalıcı barış ancak diyalog ve iş birliği ile mümkündür.

"TÜRKİYE, HUZURUNU, GÜVENLİĞİNİ VE İSTİKRARINI KORUMAKTA"

İsrail'in yayılmacı ve bölücü gündemi herkes tarafından bilinmektedir. İsrail tüm bölgede istikrarsızlık olmasını, çatışmalar ve iç savaşlar yaşanmasını strateji olarak benimsemiştir. Biz ise dost ve kardeş ülkelerle beraber İsrail'in bu tutumuna karşı barıştan yana bir politika benimsemiş durumdayız. Bugün de savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik çabayı sürdürmekteyiz. Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen huzurunu, güvenliğini ve çok şükür istikrarını korumaktadır. Bu, bir tesadüf değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde takip ettiğimiz isabetli dış politikanın bir sonucudur.

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yönelik saldırılar masum sivillerin hayatlarını riske atmakta ve savaşın yayılma ihtimalini arttırmaktadır. Bu hafta içinde ülkemizin ve Azerbaycan'ın hedef alınması, karşı karşıya bulunduğumuz riskin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha göstermiştir. Benzer hadiselerin tekrarlanmaması gerektiğini en açık biçimde tekrar tekrar hatırlatıyoruz.

"BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR TERÖR ÖRGÜTLERİNE SUİSTİMAL EDECEKLERİ ORTAMI SAĞLIYOR"

Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine suistimal edecekleri ortamı sağlamaktadır. Tırmanan gerginlik aynı zamanda küresel enerji az güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Türkiye olarak ilgili kurumlarımızla eşgüdüm halinde siyasi, insani, ekonomik, enerji ve güvenlik alanlarında gereken tedbirleri büyük bir özenle almaktayız.

Bölgede bulunan vatandaşlarımızın durumunu da ayrıca yakından takip etmekteyiz. Bölgedeki tüm Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın taleplerini 7 gün 24 saat esasına göre yanıtlamakta ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış ve istikrar ile bölgesel iş birliği yönünde atılmakta olan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımlar Güney Kafkasya'da barışın sahada karşılık bulmaya başladığını göstermektedir. Bu ivmenin korunması ve en kısa zamanda kalıcı barış antlaşmasıyla taçlandırılması en büyük temennimizdir.

Afganistan'ın komşularıyla barış ve huzur içinde olması temel beklentimizdir. Biliyorsunuz, TDT ülkelerinin birçoğunun Afganistan ile sınırı bulunmakta. Oradaki istikrar, huzur bizim için önemli. Özellikle Afganistan'la Pakistan arasında son günlerde tırmanan gerilimi de mercek altına aldık TDT üyeleri olarak.

"KIBRISLI TÜRK KARDEŞLERİMİZİN MARUZ KALDIĞI İZOLASYONUN KALDIRILMASI ELZEM"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2022 yılından bu yana TDT'nin gözlemci üyesidir. Bu üyelik, aile meclisimizin birlik ve bütünlüğünün en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldığı ve insanlık dışı izolasyonun kaldırılması elzemdir. Bu yöndeki gayretlere destek verilmesinin ortak ve tarihi sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bugün aynı zamanda enerji güvenliği ve bağlantı sağlık ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da kapsamlı şekilde ele aldık.

Bugün aynı zamanda enerji güvenliği ve bağlantısallık ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi konularını kapsamlı şekilde ele aldık. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik altyapı yatırımlarının artırılması konusunda kararlıyız. TDT ülkelerinin katılımıyla atılacak ilave adımların bağlantısallığın bu denli önem kazandığı günümüz koşullarında çok daha büyük fayda getireceğine inanmaktayız."

"BİR ÜLKEDEN SALDIRI GELMEDİĞİ SÜRECE O ÜLKELERE SALDIRI STRATEJİSİ DOĞRU DEĞİL"

Fidan, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'dan yapılan son açıklamalara ilişkin değerlendirmesi, savaştaki son durumun ne olduğu ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, şu yanıtı verdi:

"Biz savaşın başından itibaren hatta savaştan da önce çünkü İranlı yetkililerle yıllardır çok yakın temaslarımız var. Belli kriz durumlarında ne türden tedbir alacaklarına yönelik hep bir fikrimiz oldu. Bunları savaş öncesinde de çok tartıştık, savaş esnasında da. Bizim durduğumuz yerde hiçbir değişiklik yok. O zaman kendilerine ne söylüyorsak yıllardır, şimdi aynısını söylüyoruz.

Kendilerine bölgeden saldırı gelmediği sürece, bir ülkeden saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme aracı stratejisinin doğru olmadığını, kendi savaş stratejileri açısından da doğru değil, bölge stratejisi açısından da doğru değil. Bizim tam tersine, en başından beri İran'a söylediğimiz, 'Maalesef Amerika'yla büyük bir problem içindesiniz. Nükleer mesele bir sıkıntılı konu. Sizin hiç olmazsa bölgedeki istikrarı esas alan, komşularla iyi ilişkiyi esas alan, sorunları ne kadar zor olsa da sıkıntılı olsa da masaya yatırıp çözme iradesiyle hareket etmeniz gerekir' nasihatimiz hep olmuştur. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz, dost ve kardeş bir ülke olarak, komşu bir ülke olarak.

Hava sahasını başka ülkelerde kullandırmayan, kendi ülkelerinde bulunan diğer askeri üstlerin kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak, enerji altyapılarına saldırmak doğru bir strateji değil. Bunun altını çiziyoruz. Özellikle bu ülkeler gerçekten hep beraber son yıllarda bölgesel kalkınma için, altyapı için, istikrar için de çok fazla kolektif bir çaba içindeyken. Bu bölgede cereyan etmekte olan İsrail yayılmacılığının da biraz da ekmeğini açıkçası yağ sürmek olur. Bunun doğru bir strateji olmadığını söyledik. Sayın Pezeşkiyan'ın bugün bu şekilde yaptığı açıklama tam da bizim oturttuğumuz kontekstte. Yani, 'Saldırıya izin vermeyen, saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Şu ana kadar da saldırdığımız için özür dileriz' açıklaması, esas itibarıyla bizim altını çizdiğimiz bir açıklama. Fakat daha sonra buna yönelik çeşitli şerhler de geldi. Bu İran sisteminin kendi içindeki bir durum. Şu anda gerçekten zor günlerde geçmekte. Allah gerçekten İran halkının yardımcısı olsun, bu mübarek ramazan ayında. Ama diğer taraftan liderlik içerisindeki şu anda belli noktalarda bir araya gelme problemleri, karar alma yetersizlikleri, yeni rehberi de seçemediler.

"BİZ KOLAY KOLAY PROVOKASYONA GELEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Bize atılan füze ile ilgili, bunlar biliyorsunuz hava sahamıza girerken vuruldu. Biz yaptığımız istişareler neticesinde Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, kendilerine de ifade ettik, biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. Kendi güvenliğimizi savunmada çok şükür hiçbir sıkıntımız yoktur. Ama diğer taraftan da provokasyona gelme, bir savaşın içine çekilme ne demek, onu da gayet iyi biliyoruz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk. Dedik ki, eğer yolunu kaybetmiş bir füzeyse başka bir konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz aman diyeyim dikkat edin, böyle bir maceraya İran'da hiç kimse atılmasın. Çünkü Türkiye şu ana kadar defaatle yani dostluğunu, durduğu yerdeki düzgün çizgiyi, barışa olan hizmeti sürekli ortaya koymuştur. İran yıllardır yaptırım altındadır. Birçok uygulamaya maruz kalmıştır ama gerçekten bölgede belli prensiplerle, ilkelerle doğru düzgün, şeffaf hareket eden ender ülkelerden biri de Türkiye olmuştur."

"KİMİLERİ İSPANYA GİBİ AÇIKTAN TAVIR KOYABİLİYOR, KİMİLERİ SADECE BİZE TELEFONDA KONUYU AÇABİLİYORLAR"

Fidan, "Türkiye'nin Amerika ve İsrail saldırıları başlamadan önce sorunların diplomasiyle çözülmesi için çok yoğun çabaları oldu. Ancak bir netice alınamadı. Şu anda hem İsrail Amerika ve İran'ı kapsayan benzer çabalar içinde misiniz? Bu çabalar ne aşamada? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerinin olduğunu söyledi. Türkiye bu çabaların neresindedir" soruları üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerek Cumhurbaşkanımız düzeyinde gerek bizim düzeyimizde hem bölgesel aktörlerle hem küresel aktörlerle şu anda çok yoğun bir diplomasi trafiği var. İran'daki şu anda devam eden savaşı ve bölgedeki durumu merkeze alan bu görüşmelerde bir defa şunu görüyoruz. Dünya kamuoyunun genelinde ortak bir görüş oluşmuş durumda hemen hemen. Hiç kimse bu savaşın ne bölgenin ne insanlığın faydasına olduğuna inanmıyor. Bu savaşın bir an önce bu haliyle durması gerektiğine inanıyor. Dolayısıyla şimdi bu kıymetli bir şeydir. Dünya kamuoyunun büyük çoğunluğunun böyle bir noktada olması. Kimileri söyleyebiliyor, kimileri söyleyemiyor, kimileri İspanya gibi açıktan tavır koyabiliyor, kimileri sadece bize telefonda konuyu açabiliyorlar, herkesin belli durduğu yerler var. Tıpkı Filistin Devleti'nin BM'de tanıma sürecinde yaşandığı gibi, burada da esas itibariyle dünya kamuoyunun ağırlıklı bir çoğunluğu bu savaşın yanlışlığı ve durması gerektiği konusunda bir görüş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Önemli olan bu görüş birliğini nasıl kinetize ederek bir diplomatik hamleye dönüştürebiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Şu anda başta bölge ülkeleri, liderleri olmak üzere bakanları da dahil nasıl bir formülasyonla bu konuyu yönetebiliriz, açıkçası onun arayışı içerisindeyiz."

"RUBİO, BÖYLE BİR NİYETLERİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"ABD'nin Kürt grupları organize ederek İran'da yönetimi devirmek istediği" iddialarını Türkiye'nin nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Fidan, şunları kaydetti:

"Bu konu bizim yakından takip ettiğimiz konulardan. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımız sınır ötesinde bu türden faaliyetleri çok yakından takip etmekte. Biz de kurumlararası ortak eşgüdüm çerçevesinde sürekli masada konuyu değerlendirmekteyiz.

Bu konuyu açıkçası ben ABD Sayın Marco Rubio ile yaptığım telefon görüşmesinde de ele aldım. Böyle bir durumun olduğunun emareleri var, söylentiler var. Bu konuda kendilerinin böyle bir çaba içerisinde olmadıklarını, böyle bir niyetlerinin olmadığını da söylediler. Fakat şu da bir realite, ben o zaman zaman da söyledim. İsrail'in bu konudaki niyeti bir sır değil. İsrail uzun yıllardır bölgedeki Kürt gruplarını bir proxy olarak kullanarak, vekil unsuru olarak kullanma konusunda bir strateji benimsemiştir. Şu anda İran'daki devam eden süreçte de Kürt grupların bu şekilde kullanılması stratejisini kendileri belli çevrelerde deklare etmeye devam etmektedir. Amerika İsrail'in bu stratejisine ne kadar destek verir, ne kadar kendini ondan ayırır, nerede nötr durur... Bunlar hep farklı renkler ama sonuçları netice itibarıyla farklı olan şeyler olabilir. Bunları yakından takip ediyoruz. Gerek biz gerek İstihbarat Teşkilatımız gerek Savunma Bakanımız, herkes kendi muhataplarına bunun yanlışlığını, yol açabileceği sıkıntıları, sorunları ifade ediyoruz.

"GEREK BARZANİ GEREK TALABANİ GEREK DİĞER AKTÖRLERLE İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİZ"

İran'da sivil savaş çıkarmayı hedefleyen etnik veya dinsel fay hattı etrafında çarpışmayı hedefleyen bütün senaryolara karşıyız. En tehlikeli senaryo bu senaryo. Hem Batı'yı hem Doğu'yu herkesi bu senaryoya karşı da açıkçası uyarıyoruz. Bu sadece İran'daki masum sivil halkın daha fazla acı çekmesine, hayat kaybetmesine yol açmayacak. Aynı zamanda milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine ve civar ülkelere ve ötesine mülteci olarak gitmesine sebep olabilecek bir senaryo. Umuyoruz ki, bölgedeki Kürt kanaat önderleri bu türden tarihi bir sorumluluğu sırtlanacak bir yanlış içerisinde olmazlar. Gerek Barzani gerek Talabani gerek diğer aktörlerle iletişim içerisindeyiz. Böyle bir yanlışın hiçbir zaman için telafisi olmaz. Irak ve Suriye'den sonra bölgemizde İran'da da çok uzun sürecek bir belirsizlik ve savaş ortamının ve karışıklık ortamının çıkması, hiç kimsenin menfaatine değildir. Başta 560 küsur kilometre sınırı olan biz Türkiye olmak üzere. İran büyük bir ülkedir. Büyük bir nüfusu vardır. Buradaki her türlü iç kriz bölgeye çarpan etkisiyle yayılır. Onun için bunu durdurmanın ve kontrol altına almanın da şu anda arayışı içerisindeyiz."

"DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI DA BİR AN ÖNCE KENDİLERİNİ İSTANBUL'A ATMAK İSTİYORLAR"

Fidan, bölgede mahsur kalan vatandaşların son durumuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Maalesef savaşın başlamasıyla beraber bölgede çeşitli amaçlarla bulunan vatandaşlarımız Konsolosluklarımıza ve Çağrı Merkezimize müracaat ederek zaman zaman tahliye olma isteklerini dile getirmekte. Sadece kendi vatandaşlarımız değil, biz birçok sayıda ülkeden de açıkçası yardım ve iş birliği talebi almaktayız. Biliyorsunuz Körfez ülkeleri şu anda baskı altında olan ülkeler, ateş altında olan ülkeler. Burada birçok ülkeden çalışan bulunmakta. Bir de buradaki kış oradaki yaza tekabül ettiği için de turistik amaçlı orada bulunan vatandaşlarımız ve yabancılar da var.

Biz tabii ki öncelikli olarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözetmekteyiz. Şu anda özellikle Başkonsolosluklarımızın, Büyükelçiliklerimizin yönlendirmesiyle havadan gitme imkanı bulunmayan ülkelerdeki vatandaşlarımızın organize edilen, uygun olan ilk karayolu vasıtasıyla, ki otobüs seferleri organize edilmekte, buradan Suudi Arabistan'a Umman'a geçmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Buralara düzenli otobüs seferleri Suudi Arabistan'a ve Umman'a gelindiği zaman burada hava seferleri var. Türk Hava Yolları ile arkadaşlarımız düzenli koordinasyon halindeler. Ben de Ulaştırma Bakanımız ile herhalde günde birkaç defa görüşüyorum. Sağ olsun kendileri bu konuda çok büyük ihtimam ve dikkat gösteriyorlar. Artık Türk Hava Yolları'na da diyoruz, burada herhangi bir kar önceliği gözetmeden şeye yaklaşmak gerekiyor. Onlar da sağ olsunlar, her türlü desteği veriyorlar.

Bu konu da bir sonuçta milli mesele. Vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekiyor. Ama Türk Hava Yolları'nın tabii açtığı ulaşım hattından sadece vatandaşlarımız değil, oradan tahliye olmak isteyen gelmek isteyen diğer ülke vatandaşları da bir an önce kendilerini İstanbul'a atmak istiyorlar. Türkiye gerçekten bölgede çok şükür istikrarın ve güvenliğin bir havzası olarak duruyor. 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Hem Ankara'da hem bölgede çok güzel bir koordinasyon var. Vatandaşlarımızın her birinin bu konudaki talebini, ihtiyacını ciddiyetle takip ediyor ve gereğini yapmaya çalışıyoruz."