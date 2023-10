Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: 30 çifte uyruklu Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Semih Şükri ile yaptığı basın toplantısında, Gazze'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Yaklaşık 300 civarında çift uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız halihazırda devam etmektedir" dedi. Şükri ise "Filistin halkı Gazze'de baskı ve saldırılar altında. Bu krizin sona ermesi için çalışıyoruz. Burada önemli olan, İsrail'in uluslararası insan hukukuna saygılı bir şekilde davranması gerekir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Fidan bugün Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüştü. İki Bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şükri şöyle konuştu:

"İSRAİL ULUSLARARASI İNSAN HUKUKUNA SAYGILI DAVRANMALI"

"Gazze ile ilgili gelişmeler görüşmelerimizin ana gündem maddesiydi. İnsani boyutunu bertaraf etmek için hemfikiriz. Filistin halkı Gazze'de baskı ve saldırılar altında. Bu krizin sona ermesi için çalışıyoruz. Burada önemli olan, İsrail'in uluslararası insan hukukuna saygılı bir şekilde davranması gerekir.

Burada çifte standart uygulanmaması lazım. Bütün çabalarımızı birleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi insani boyutu büyük bir tehlikededir. Bu büyük kriz sona erdikten sonra Filistin Devleti'nin kurulması ve 67 sınırları içerisinde ve başkentinin Doğu Kudüs olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Görüşmemizde iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları da ele aldık. Özellikle Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması, oradaki kaynakların kullanılmasını, Suriye ve Libya'daki durumunu da ele aldık. Birlikte çalışmak için bir istek var ve özellikle her iki ülkenin de çıkarına uygun bir şekilde bu çalışmaları sürdürmek konusunda hemfikiriz.

Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Son dönemde karşılıklı ziyaretler yapılıyor. Vize konusunda kolaylık sağlamıştık.

Sayın Sisi ile sayın Erdoğan bir araya gelmişti son dönemde. Bugün sabah sayın Sisi bize, ortak çıkarların geliştirilmesi için birlikte çalışma konusunda direktiflerini sundu."

FİDAN: MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI VE SİVİL CAN KAYIPLARINI REDDEDİYORUZ, KINIYORUZ

Fidan da basın tohplantısında şunları kaydetti:

"Akdeniz'in iki önemli ülkesi olarak Türkiye-Mısır arasındaki güçlü iş birliği geniş Akdeniz Havzası'ndaki istikrar, barış ve refah için çok kıymetlidir. Ziyaretim çerçevesinde bu sabah Cumhurbaşkanı sayın Sisi tarafından kabul edildim. Kendilerine sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Kabul esnasında sayın Sisi, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması yönündeki vizyonunu ilettiler. Kendileri sayın Cumhurbaşkanımız ile G-20 Zirvesi'nde de görüşmüşlerdi. Ayrıca 5 gün önce de İsrail-Filistin gerginliği hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

Filistin meselesinde yakın istişarede olduk. Bugün de görüşmelerimiz buna imkân tanıdı. Filistin sorunu, Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. 7 Ekim'den bu yana yaşananlar uzun zamandır emsali görülmemiş gelişmelerdir. Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz. Ancak temel mesele, Filistin'de adil ve kalıcı bir çözümün sürekli olarak ötelenmesi, bu arada İsrail'in yasa dışı yerleşimler, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da provokasyonlar, keyfi tutuklamalar gibi uygulamalarla işgali derinleştirmesidir. Türkiye ve Mısır olarak 67 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin Devleti'nin hayat bulmasının, yani iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.

"FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DE YERLERİNDEN EDİLEREK MISIR'A SÜRÜLME POLİTİKASINI TASVİP ETMİYORUZ"

Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Her şeyden evvel her ne taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayrı insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar. İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilerek Mısır'a sürülme politikasını tasvip etmiyoruz, buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz, bu konuda Mısır'ın yanındayız. İkincisi; çatışmanın coğrafi olarak yayılmasının engellenmesidir. Türkiye olarak bu konuda benzer düşüncelere sahip olduğumuz ülkelerle yakın istişare halindeyiz. Üçüncü olarak; iki devletli çözüm temelinde barış temelinde barış sürecinin yeniden başlatılmasıdır. Orta Doğu'da barış sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir. Zira barış olmadan gerçek manada güvenlik tesis edilemez. Dördüncü olarak; bölgedeki Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.

Mevkidaşım sayın Şükri ile sayın Cumhurbaşkanlarımızın ele aldıkları Gazze'ye acil insani yardım etme yöntemlerini de masaya yatırdık. Nitekim, acil yardım malzemelerimizi taşıyan uçaklarımız bugün el-Ariş'e vardılar. Kendilerine gösterdikleri destekler için teşekkür ediyorum. İlaveten, olası vatandaş ve yaralı tahliyeleri ile bölgede hizmet verecek bir hastane kurulması gibi konuları da değerlendirmekteyiz.

Ufkumuzu geleceğe çevirip iş birliğine odaklandığımız yepyeni bir döneme girdik. Sayın Bakan ile çalışmalarımızı çok çeşitli konularda devam ettirmekteyiz.

Ticaret hacmimiz geçen yıl neredeyse 10 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Hedefimiz 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaşmak. Hem Mısır hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan şirketlerimizin yatırımları 2,5 milyar dolar civarında."

ŞÜKRİ: İLİŞKİLERİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ORTAK İSTEK VAR

Bakanlar, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın somut neticelerinin ne zaman alınacağına ilişkin soru üzerine Şükri, "İlişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak istek var. Bazı konular var, henüz anlaşma sağlanmadı. O konuda da çabalar harcanmaya devam etmektedir. Sayın Bakan'ın da dediği gibi 10 milyar dolarlık ortak ticaret hacmimiz var ve turizm alanında gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

FİDAN: 30 TÜRK VATANDAŞININ TAHLİYESİNİ BAŞARDIK

Fidan da Türkiye'nin Gazze'ye gönderilen yardımlar ve Gazze'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Krizin ilk anından itibaren Mısır makamlarıyla koordine içerisinde insani yardımlarımızı nasıl iletebiliriz diye sürekli bir çalışma içinde olduk. Başta AFAD, Kızılay, TİKA olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz de seferber oldular.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk uçağı dün gönderdik. İkinci ve üçüncü uçak geldi. Uçaklar gelmeye devam edecek. Burada huzurunuzda Mısır bakanlarına dostum nezdinde teşekkür etmek istiyorum. Başka ülkelerle de yardım konusunu görüşmekteyiz.

Tahliyeler konusunda şimdilik şunu söyleyebilirim. Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın iş birliği içerisindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çift uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30'unun tahliyesini başardık ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız hâlihazırda devam etmektedir."