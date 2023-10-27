Bakan Fidan'dan 'Hamas' mesajı: Filistin devletinin bir parçası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile basın toplantısında, "Filistin devletinin bir parçası ve devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik" dedi.

Dışişlier Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile basın toplantısı düzenledi.

Fidan açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in bir tercih yapmak zorunda olduğunu kaydeden Fidan, "Filistinlilerin varlığını yok saymak, haklarını göz ardı etmek, baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi, getirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Fidan, şöyle devam etti: "Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak."

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği belirten Fidan, şunları söyledi: "Bu zulüm karşısında sessiz duramayız. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için çaba sarf edilmelidir. Biz hiçbir aman zulme ortak olmadık, olmayacağız. İsrail’den istediğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir."

Hamas hakkında da konuşan Fidan, "Filistin devletinin bir parçası ve devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine (Rasmussen) söyledik" ifadelerini kullandı.