Bakan Fidan'dan PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama: Atılacak pratik adımlar var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Haberlere de yansıdığı gibi PKK'nın aldığı karar bence tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından bu kararın önemli görüyorum" dedi.

"PRATİK ADIMLAR VAR"

"Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz" diyen Fidan, şunları söyledi: "Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının daha da genişlemesi, Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz."

"KENDİ SORUNUMUZU KENDİ İRADEMİZLE ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ"

"Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum" ifadesini kullanan Fidan, şunları söyledi:

"Bu konuda sayın Bahçeli'nin tarihi bir çağrısı olmuştu, sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda olumlu bir cevabı var. DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Tabii ki tarihi sorumlulukta bu ülkenin evlatları olarak hep beraber kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle, kendi sağduyumuzla, kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz."