Bakan Fidan'dan 'Suriye' açıklaması: "3-4 saat içinde ateşkes sürecine gireceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Şam'ı hedef alan saldırıları sonrası Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşme sonrası ABD'deki Türkevi'nde açıklama yapan Bakan Fidan, "Suriye’de istikrarsızlığa neden olacak politikalara tahammül edemeyiz. Önümüzdeki 3-4 saat içinde bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşme sonrası ABD'deki Türkevi'nde açıklama yapan Bakan Fidan, "Önümüzdeki 3-4 saat içinde bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz" dedi.