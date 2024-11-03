Bakan Fidan'dan 'Suriye' açıklaması: Esad büyük bir normalleşmeye hazır değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Hakan Fidan, "Türkiye, bu çatışmasızlık ortamında rejimin ve muhaliflerin üzerinde anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeveyi oluşturmalarını görmek istiyor. Rejimin, muhaliflerle birlikte halkına güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlaması önemli" dedi.

"Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir" diyen Fidan, "Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması" ifadelerini kullandı.

"ESAD HAZIR DEĞİL"

Fidan, şöyle devam etti: "Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar."

İsrail’in Suriye’ye saldırılarının arttığını belirten Fidan, "Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez" ifadelerini kullandı.