Bakan Fidan, Fransalı mevkidaşı Barrot ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındığını bildirdi. Bakan Fidan'ın, geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladığı, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.