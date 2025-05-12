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Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel
  • 12.05.2025 21:40
  • Giriş: 12.05.2025 21:40
  • Güncelleme: 12.05.2025 21:41
Kaynak: ANKA
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

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