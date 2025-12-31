Bakan Fidan: "Gazze'den Ukrayna'ya, Türkiye krizlerin çözümünde öne çıktı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl ‘Gazze’den Ukrayna’ya, Güney Kafkasya’dan Afrika Boynuzu’na uzanan geniş bir coğrafyada krizlerin çözümünde güven veren bir aktör olarak öne çıktığını’ iddia etti. Fidan, "Türkiye, krizlerin çözümünde güven veren aktör olarak öne çıktı" dedi.

Fidan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok boyutlu, ön alıcı, dengeli ve gerçekçi bir dış politika izlendiğini’ öne sürdü. ‘Türkiye’nin milli çıkarlarını korumak, haklı davalarını savunmak ve uluslararası alandaki ağırlığını hissettirmek için yoğun bir diplomasi yürütüldüğü’ iddiasında bulunan Fidan, ‘2026 yılında da aynı kararlılıkla hareket edileceğini’ söyledi.

Fidan, barış, istikrar ve refah arayışlarına öncülük etmeye, çok taraflı diplomasiye katkı sunmaya ve insani sorumlulukların yerine getirilmeye devam edileceğini savunan Fidan, “Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor; 2026’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.