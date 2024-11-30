Bakan Fidan: Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "TRT World Forum" etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam'ın liderliğindeki cihatçı güçler ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor" dedi.

Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.

GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Fidan, "Gazze krizinin temel nedeni, İsrail'in Filistin topraklarını yasadışı işgalidir. İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış elde edilemez" diye konuştu.