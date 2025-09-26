Bakan Fidan: İki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. Fidan, "Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu" dedi.

Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Vaşington’da ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştüler. Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."