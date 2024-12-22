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Bakan Fidan ile Colani, Kasyun Dağı'nda çay içti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri HTŞ'li lideri Ebu Muhammed el-Colani ile görüşmesinin ardından Kasyun Dağı'nda Colani ile birlikte Şam'ı seyrederek çay içti.

Güncel
  • 22.12.2024 20:48
  • Giriş: 22.12.2024 20:48
  • Güncelleme: 22.12.2024 20:51
Kaynak: ANKA
Bakan Fidan ile Colani, Kasyun Dağı'nda çay içti
FOTOĞRAF: ANKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri ve Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile görüşmesinin ardından Kasyun Dağı'nda Colani ile birlikte Şam'ı seyrederek çay içti.

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ebu Muhammed el-Colani ile Suriye'de görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın açıklamasından sonra Kasyun Dağı'nda Şara ile birlikte çay içti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz X hesabından paylaştığı fotoğrafta "Kasyun Dağından Şam’a doğru çay keyfi" ifadelerine yer verdi.

Fidan ve Colaniden ortak basın toplantısı
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